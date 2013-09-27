背景资料:中国人民银行三季度公开市场操作一览表

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
1.以下为中国人民银行2013年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 6天期(%) (亿元人民币) 9/26 800 -- 4.10 9/24 880 -- -- 3.90 9/17 80 3.90 -- 9/12 100 -- 4.10 9/10 100 3.90 -- 9/5 100 -- 4.10 9/3 100 3.90 -- 8/29 260 -- 4.10 8/27 290 3.90 -- 8/22 460 -- 4.10 8/20 360 3.90 -- 8/15 280 -- 4.10 8/13 110 3.90 -- 8/8 150 -- 4.10 8/6 120 4.00 -- 8/1 340 -- 4.50 7/30 170 4.40 -- 2、以下为央行2013年第三季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三年期(%) (亿元人民币) 9/26 49 3.50 9/9 851 3.50 8/26 515 3.50 8/12 755 3.50 7/29 735 3.50 7/15 1,103 3.37 注: 浏览央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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