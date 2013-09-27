中国新债：江苏省10月10日将自行招标发行153亿地方债，五及七年期各半

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透上海9月27日 - 中国江苏省财政厅周五公告称，将于10月10日自行招标发行总额153亿元人民币固息地方债，五年和七年期品种各半。
发行公告显示，上述两期债按年付息，具体招标时间为10月10日上午9:50-10:30，采用单一价格招标方式，标的为利率；10月11日开始发行并计息，10月14日发行结束。
上述两期债投标标位区间为：招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线 中，相同期限国债收益率算术平均值上下各浮动15%。
财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。
今年以来中国各地方政府已发行总计2,756亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,411亿元，山东、上海、广东等省市自行招标发行345亿元。(完)
参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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