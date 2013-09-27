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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 09:46 BJT

中国新债：江苏省10月10日将自行招标发行153亿地方债，五及七年期各半

路透上海9月27日 - 中国江苏省财政厅周五公告称，将于10月10日自行招标发行总额153亿元人民币固息地方债，五年和七年期品种各半。

发行公告显示，上述两期债按年付息，具体招标时间为10月10日上午9:50-10:30，采用单一价格招标方式，标的为利率；10月11日开始发行并计息，10月14日发行结束。

上述两期债投标标位区间为：招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线 中，相同期限国债收益率算术平均值上下各浮动15%。

财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

今年以来中国各地方政府已发行总计2,756亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,411亿元，山东、上海、广东等省市自行招标发行345亿元。(完)

参看详情，可点选中国债信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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