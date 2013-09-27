更新版 1-台湾债市：公债殖利率盘初弹升，央行总裁提醒利率有走高风险

(新增交易员看法与交易区间预估)

路透台北9月27日 - 台湾10年期指标公债102/10 周五早盘殖利率脱离近期底部区，因央行总裁提醒利率有走高风险。对升息最为敏感的五年新券102/11 发行前交易殖利率则弹逾3个基点，筹码集中、殖利率偏低的五年券102/2 更大弹逾5%。

惟有交易员认为，总裁的用意应该是针对价格已经高涨的房地产价格，希望消费者留意一旦利率上扬，可能对房贷偿还造成压力。但可以确定的是，一旦美国升息，台湾央行应该会跟进，但时间点也会拖到明年下半年。

〞台湾基本面很不好，尤其两岸连结太强，美国QE退场料对大陆不好，台湾也会被拖累。〞一位证券商交易主管表示。

另一票券商交易员也称，媒体报导与市场的反应令他讶异。〞长期利率不会永远维持不变，这就是暗示升息吗?〞

台湾央行总裁彭淮南于昨日强调，美国的宽松政策迟早会退场，QE(量化宽松)退场也引起了金融市场的大幅波动，〞像这种事情大家要注意，是价格会波动的，要提醒消费者要小心利率风险。〞

交易员观察市场最新动态：

* 殖利率先反应央行总裁言论自低档弹升，成交量扩大显示多空看法不同。

* 央行言论可能影响今日中油公司债的投标气氛，要留意标售结果可能不如预期。

* 观察10年券殖利率是否会回补前波的跳空缺口1.67%。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/10：1.64-1.67%

*102/11：1.13-1.16%

本地时间09:45时最新报价：

*102/10期公债殖利率弹3.10基点报1.6580%。

*102/11期公债发行前交易殖利率弹3.25基点报1.1550%。

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