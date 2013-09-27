港报社评：特首重「内交」 适度有为促合作--文汇报9月27日

行政长官梁振英昨日率领工商界代表团访问重庆，推动渝港两地的经贸发展和合作。梁振英表示，现届特区政府在促进和配合经济发展方面，希望做到适度有为。事实上，香港政府过去囿于「积极不干预」思维，对经济发展引导不力。梁特首重视「内交」，大力推动香港与内地省市的合作，正是政府适度有为的表现。

今次是梁振英上任后首次带领工商界外访，来自商界的代表团成员包括香港各大商会、行业协会、驻港外国商会的代表，期望藉此促进有意进军重庆市场的香港企业，了解重庆最新的投资环境和政策，加强渝港两地企业的联系，为双方未来的合作共建平台。重庆是中国西部最重要商贸城市，是直辖市，近年亦成为中国内地通往欧洲的一个重要门户，因此对香港来说，是一个相当好的全方位合作伙伴。

实际上，各国政府首脑率领商界代表团访问中国，近几年来已经形成国际潮流。香港具有「一国两制」优势，更应做好「内交」，利用好中央给香港的支持，加强香港和内地省市的合作，推动香港经济发展。香港经济发展好，香港各个行业、各个地区、各个阶层的市民都会受惠。 过去三十几年，香港经济能够保持平稳和持续发展，得益于内地改革开放，在应对亚洲金融危机，以及2008年世界金融危机时，香港都能够平安渡过，跟内地快速发展的坚强后盾作用是分不开的。特区政府现在更应适度有为，不失时机，促进香港和内地的共同发展。