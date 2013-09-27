路透调查：中国9月官方制造业PMI料为51.5，创17个月以来最高

* 公布项: 中国9月官方制造业PMI

* 公布时间: 10月1日(周二)约9:00

* 路透预估中值: 51.5

* 预估区间: 50.9 ~ 52.8

* 历史数据: 8月--51.0；7月--50.3；6月--50.1 路透综合14家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数（PMI）有望升至51.5。若此，将是该指数连续第三个月回升，且为2012年4月以来最高水准。

事实上，从7-8月亮丽的宏观经济数据，以及汇丰9月中国制造业PMI初值升至半年高点即可判断，9月官方PMI续升基本已是板上钉钉。这主要是得益于欧美经济向好带动外需改善，以及中国政府“微刺激”政策提振了内需。

“在今年稍早信贷强劲扩张的滞后效应等因素推动下，近期工业生产活动持续改观，政府在稳增长和调结构之间的态度也更加均衡。”摩根大通分析师Grace NG称，“这些都是支撑经济扩张的动能所在。”

面对经济增速放缓，今年3月上台的中国习李新政府并没有像以往那样，通过“大干快上”搞投资来“稳经济”，而是通过合理且有必要的途径如棚户区改造、加快铁路和基础设施建设等稳住经济，同时致力于一系列改革，譬如取消和下放200多项行政审批、促进信息消费、加快上海自贸区建设等以为经济长期可持续发展铺平道路。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

__________________2013年_____________________ ____________2012年________

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月

PMI(%) 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2

本周初公布的汇丰9月中国制造业PMI初值升至51.2的六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显。这表明7-8月经济企稳回升势头在9月得到延续，三季度经济回升已经是大概率事件。

昨日中国银行国际金融研究所在最新季度展望报告中就称，三季度经济增速预计会升至7.8%，而随着外需持续改善、“微刺激”政策显效，四季度经济将继续向好，今年全年增速估约7.7%。

不过在国家信息中心经济预测部主任范剑平看来，近期经济回暖主要还是房地产市场局部升温带来的暂时性好转，结构调整仍任重道远，应抓住未来两三年的调整期努力培育新增长点，否则掉入中等收入陷阱的可能性就会加大。

他预计，中国今年全年增速估计在7.7%，未来几年都是“七上八下”的状态。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的9月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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招商证券 50.9

中信建投 52.8

花旗 51.4

国泰君安 51.0

华融证券 51.3

海通证券 51.2

华宝信托 51.5

摩根大通 51.6

野村 51.7

日信证券 52.5

申银万国 51.8

法国兴业 51.4

渣打 51.7

浙商证券 51.0

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路透中值 51.5