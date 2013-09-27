港报财经评论：量宽陷阱出现--信报9月27日

量宽陷阱出现 /习广思

美国联储局暂不退市，先为市场带来兴奋，后为市场带来忧虑，究竟当局在12月退不退市？近期美国多项经济数据回软，难道计划要推迟至明年？市场围绕退市的讨论从未间断，联储局担心债息急升，此刻退市或令市场失控，但不退市却被视为向市场屈服。有分析员认为，联储局眼见经济数据回软，故不想贸贸然退市，因为日本央行当年过早退市，反而扼杀刚长出的复苏幼苗。何况，联储局承认过于乐观，大抵是前车可监，QE1后的绿芽一度令主席贝南奇自我感觉良好，但后来无以为继，要继续向市场放水。QE易放难收，这是历史教训，由5年前放水的第一日，市场早已预示了这一点。

野村经济师辜朝明以研究日本量宽成名，他直指联储局如今是堕入了“自制的量宽陷阱”，利率回升周期险恶，而且经济开始转弱。在贝南奇张扬退市之际，市场尚且未担心利率回升会打击房地产市场复苏；但如今预期不同了，如果利率回升得太快，或会拖累房地产及汽车销售，联储局要退市则会更困难。辜朝明认为，这种量宽陷阱才是放水的真正代价。PIMCO总裁埃利安亦有近似的看法。联储局陷入窘境，想有秩序地退市，不想金融市场失控，而市场价格却一步到位，刚有退市预期，债市很快已反映9月退市的预期，债息炒得太快，故联储局打退堂鼓，就是想平衡这两点。叫辜朝明担心的不是恶性通胀的来临，反而是眼前的局面，经济回升一点点，联储局便想退市，但长债息急升，或会拖累经济复苏，联储局的退市政策因而延后，希望留更大空间给经济复苏。然而，这个过程令企业及消费者持续活在债息急升的恐惧之中，经济还是没有全面恢复过来。

愈近债务上限死线，两党之争就愈演愈烈，甚至被取笑为一场闹剧，茶党在医疗改革方案上仍是寸步不让。另外，中国内地A股在长假期前回落，自贸区概念炒完，加上季结因素，资金暂时趋紧，A股回软。A股、美股均难有表现，港股反覆牛皮，恒指昨天开市后低见23,043点，最终下跌84点，收报23,125点。大市成交额532亿港元，沽空比率9.3%。

美元具转强条件 /苏子

本以为踏入9月的传统波动月份后汇市可以出现翻天覆地的巨变，但目前9月还有两个交易天便结束，汇市的整体表现却仍然平静得很。即使上周欧罗兑美元因为联储局议息后意外地宣布不退市，而成功突破上月的1.3452高位阻力，但破位后只是多升118点子，至1.357高位便乏力再升。突破如此重要的阻力位后的升幅竟然连1%也没有，实在叫不少破位买入的趋势投资者对目前的汇市表现大感失望。其实，大户若有心令汇市出现翻天覆地巨变，上周欧罗兑美元突破上月高位阻力后，应可轻易于两至三个交易天内成功突破1.3711的今年高位，以触发市场上的众多止蚀买盘才对，不大可能像目前般一直持续在高位水平窄幅争持逾一周时间这么久。

即使像欧罗兑日圆般，上周已突破今年5月的133.81高位，成功创出今年新高，但创新高后却只能升至134.95高位，升幅同样连1%也没有。本周欧罗兑日圆更已回落至5月的高位以下波动及收市，出现典型的假突破走势陷阱。目前这种欠缺明显趋势的市况，不知道还会持续多久，但由于大户未见于9月利用市场普遍看好美元的情绪，把美元趁机大幅挟低，美汇指数在联储局议息后仅低见80.06便跌不下去，成功稳守80心理关口不破，表现较原先的预期强劲。

从上述美元的走势来看，担心稍后市场一旦出现明显的趋势市况，美元走高的机会不容抹煞。美汇指数一旦成功返回近期跌幅的38.2%反弹目标以上，配合欧罗兑美元在跌破上月的1.3452高位以下后，可迅即跌至上周初的1.3386高位以下波动及收市，相信届时美元已具备条件转弱为强。市场预期下周日本可能宣布调整企业税率的经济刺激方案，故昨天亚洲市美元兑日圆自98.23低位曾急升至99.11高位，可惜未能突破周二的99.17高位及20天SMA阻力。昨天亚洲市的低位刚好在上月8日的95.77低位向上延伸的上升支持线附近，若继续稳守并成功突破20天SMA阻力，后市将有望回复一浪高于一浪走势。