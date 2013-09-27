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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 10:20 BJT

美国金融：堪萨斯联储银行总裁乔治称，购债的初始削减规模并不太重要

路透华盛顿9月26日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减购债的初始规模并不太重要，重要的是其对政策走向的沟通。

“我不确定最初削减规模的影响力是否真那么重要，”乔治在丹佛发表讲话后向听众表示。

“但重要的是，我们必须明确：一旦开始削减的话，结束购债后，我们的政策将走向何方。”她称。(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)

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