港报财经评论：10月防波动，震源在美股--经济日报9月27日

10月防波动，震源在美股 /林瑞芬

临近季结，加上，下周二A股因长假休市，散户一动不如一静。恒指昨挫0.36%至23,125收市，大市成交额532.9亿港元。主打金融交易软件业务的汇财软件 劲炒，昨首日挂牌股价开报1.4港元，曾高见6.4港元，收报5.23港元，较上市价0.82港元，暴升5.4倍。汇财为配售形式上市，基本上，上市前已货源归边，劲好炒，问题是若不是围内人士，就不会知几时停！港股回调，但现时大户比散户有耐性，维持小幅度回调，随时突然冲升诱你上车。投资者还是先算好值博率，23,500既是关键阻力，就要有力突破，不然，要评估清楚升浪持久性及上升原因强弱。看23,500最终会冲破，但又难知进退，事实上，观乎美股连日回软，看淡的投资者欲以财政问题制造另一场混乱。

技术上，恒指短线抵23,500左右阻力后，暂乏力上冲，若恒指回试23,000，失守下关是22,500，以6月升近4,000点，回1,000点也是正常不过的。惟跌穿22,500，那回调是升浪一半至21,500左右，也是有可能。因此，散户此际还是要沉着应对，始终QE缩量预期，是一场又一场的狼来了游戏，每次喊狼来了均会导致跌市，插几深插几浅还是无准。

紧接的10月，大户可以制造混乱场面，混乱主要靠两大点，一是美国的债务上限问题，又是两党的政治SHOW时间，如前，最后一刻解决。美财长在给众议院议长博纳的信中指出，预计美国触及债务上限的时间不会晚于10月17日，届时政府将仅有300亿美元现金，远低于在一些特定日期政府净支出600亿美元的水平。两党在债务上限到期前料难妥协，非要到接近限期才有妥协。另外10月底联储局议息，事前QE减量的猜测是不会间断，这对大户来讲，又是一个上下其手的好机会。从标普500指数显示，周线图中的RSI也呈明显的顶背驰，就短线美股有点危，只怕大户利用以上两个问题大造文章。配合技术分析，标普500指数守于1600还属有限度调整，若跌穿防看淡的投资者乘势制造市场悲观情绪推低大市。若联储局会真的啓动削减买债规模，市场可能解读为经济增长力足以应付息率上升，股市经震落后还是有机会拨乱反正。

息率逾五厘，公路股吸引 /余少文

大市继续上落，国企指数亦在牛熊分界线争持，总担心后市会出现较大调整，短线入市风险增加，惟大市一旦出现调整，高息公路股会更为吸引。中国内地股市继续跌，国企指数则维持在牛熊分界线争持，昨日跌57点或0.5%，收报10,541点，成交额121亿港元，仍有28%主板H股逆市上升。而红筹指数跌20点或0.5%，收4,415点，成交额40亿港元。近日一直指出，国指过去三周连日出现高开低收走势而呈现阴阳烛中的阴烛走势，已录得七连阴，反映国指升越250天平均线后所面对的沽压在增加，昨日暂守20天平均线。乐观是国指可在10,500点至10,700点区间整固，然后等待重大利好消息才向上突破，否则后市下跌机会较大，过去三个月上升所形成的上升通道底部是支持位所在，若然10,000点失守，后市危矣！

不管如何，短线入市风险在增加，想入市不妨等大市显着下跌才出手未迟，同时可留意公路股，因为部分公路股升至1年或历史高位，如江苏宁沪 、浙江沪杭甬 、越秀交通基建 等，巧合是上述三只公路股是“不务正业”，除了主业是收费公路业务外，还分别参与地产、证券、码头等业务，似乎公路股业务要多元化才能支持股价。其实，宁沪、沪杭甬和越秀交通核心盈利仍是收费公路，而公路股上半年业绩表现不一，盈利升跌参半。半年最赚钱公路股是获利14亿元人民币的宁沪，其次是赚9亿和8亿元人民币的沪杭甬和合和公路基建 ；而上半年盈利倒退最多是四川成渝 的跌26%，6月底年结的合和公路全年盈利则跌28%，以行业而言，上半年表现不过不失。

然而，公路股的优势是现金流充裕，派息多之余亦为高息股，彭博综合证券商预测数字后，预期公路股今、明两年平均息率分别为5.7厘和6.1厘，即使扣除10%股息率，仍有5厘以上息率，显示公路股有一定吸引力。息率最高是越秀交通、合和公路和安徽皖通 ，今年预测息率由6.3厘至7.2厘不等，展望明年则上述三只股份可维持6.5厘以上股息外，深圳高速 预测息率更可升至6.9厘。