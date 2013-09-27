更新版 1-中国数据：8月工业企业利润同比增逾20%，得益于生产加快和基数效应

* 中国8月工业企业利润同比增逾20%

* 工业生产增速创下年内最高

* 受生产加快和基数效应推动 (新增更多细节和评论)

路透北京9月27日 - 受工业生产和销售增长加快，以及基数效应影响，中国8月工业企业利润同比增速逾20%，工业生产增速亦创下年内各月最高，这进一步验证经济正处在企稳回升通道。

中国国家统计局周五公布数据显示，1-8月全国规模以上工业企业实现利润总额34,863.9亿元，比去年同期增长12.8%；其中，主营活动利润35,800.6亿元，比去年同期增长4.9%。

单独8月来看，规模以上工业企业实现利润总额4,831.7亿元，比去年同期增长24.2%，增速比7月份提高12.6个百分点；其中，主营活动利润4,453.9亿元，比去年同期增长4%。

国家统计局工业司何平博士对数据进行解读称，8月利润增速加快主要是因为去年同期基数较低，以及工业生产和销售增长加快的同时单位成本和费用在降低。

去年8月工业企业利润总额同比下降6.2%，降幅为全年各月最高；当月主营活动利润同比下降5%。何平指出，如果拿今年8月与2011年同期相比，工业企业利润总额增长16.6%，两年平均增长8%；主营活动利润为下降1.2%，两年平均下降0.6%。

另外，8月规模以上工业企业生产比去年同期增长10.4%，增速比7月加快0.7个百分点，为今年以来各月最高；而8月工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.28元，比7月减少0.79元。

此前出炉的汇丰9月中国制造业PMI初值升至51.2的六个月最高位，产出和新订单分项指数升幅明显。这表明7-8月经济企稳回升势头在9月得到延续，三季度经济回升已经是大概率事件。

昨日中国银行国际金融研究所在最新季度展望报告中就称，三季度经济增速预计会升至7.8%，而随着外需持续改善、“微刺激”政策显效，四季度经济将继续向好，今年全年增速估约7.7%。

从国家统计局提供的分项数据可以看出，8月企业新增利润主要集中在黑色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业以及汽车制造业等七个行业，它们对利润总额增长的贡献超过六成。

以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%) (图表 link.reuters.com/sas43v )

1-8月 1-7月 1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月

利润 12.8 11.1 11.1 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1

主营利润 4.9 5.1 7.2 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9

营收 10.9 11 11.4 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2

8月 7月 6月 5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月