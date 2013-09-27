金属期市：伦铜料在三周内第二度周线下跌，因担忧美国财政状况

上海期交所主力12月期铜合约 涨0.37%至每吨52,220元人民币(8,500美元)。

美国众议院的共和党人周四拒绝接受总统奥巴马的要求。奥巴马希望国会批准有关议案，以帮助政府在9月30日后继续运行，并增加政府借贷权限以避免债务违约。

美国8月成屋待完成销售连续第三个月下降，但上周初请失业金人数却减少，美国经济状况显示出相互矛盾的信号。

国际货币基金组织(IMF)亚太地区副主管兼中国工作组主管Markus Rodlauer周四表示，近期中国经济数据强化了该机构对于中国将避开下半年放缓的观点，预期今年可增长7.75%。

秘鲁工会和公司高管周四称，历时48小时的全国性罢工可能不会影响到矿产量，但很多工会矿工周四在首都利马聚集，抗议养老金计划改革。(完)

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