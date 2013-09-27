金属期市：伦铜料在三周内第二度周线下跌，因担忧美国财政状况

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
上海期交所主力12月期铜合约 涨0.37%至每吨52,220元人民币(8,500美元)。
美国众议院的共和党人周四拒绝接受总统奥巴马的要求。奥巴马希望国会批准有关议案，以帮助政府在9月30日后继续运行，并增加政府借贷权限以避免债务违约。
美国8月成屋待完成销售连续第三个月下降，但上周初请失业金人数却减少，美国经济状况显示出相互矛盾的信号。
国际货币基金组织(IMF)亚太地区副主管兼中国工作组主管Markus Rodlauer周四表示，近期中国经济数据强化了该机构对于中国将避开下半年放缓的观点，预期今年可增长7.75%。
秘鲁工会和公司高管周四称，历时48小时的全国性罢工可能不会影响到矿产量，但很多工会矿工周四在首都利马聚集，抗议养老金计划改革。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/朱晓军；审校 王冠中/王翔琼/于春红)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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