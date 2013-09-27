台湾货币市场： 央行维持以往冲销利率和力道令短率平稳，下周留意季底效应

* 央行不出所料，维持重贴现率1.875%不变

* 央行未调整隔夜冲销利率，维持以往偏宽松的冲销力度

* 下周一预期季底紧缩效应将略微推升短率

记者 高洁如

路透台北9月27日 - 台湾银行间短率周五虽大致平稳，但季底因素仍稍有扬升的压力。资调人员指出，上日央行未出意料的未调整利率，今日也维持隔夜代收利率在0.388%不变，短期利率仍稳于区间，但要小心下周一季底的紧缩效应。

银行资金调度人士表示，虽然央行上日警告了长期利率上扬的风险，但央行今日并未调高隔夜代收利率，冲销的动作也维持一贯和缓，并未有收紧的情况，这将令短率短期内都可望维持在低档水位。

至于下周的情况，由于周一是9月底的最后一日，资调人士预估，季底很多银行不能做拆出、买票，因此紧缩效应最被彰显，短率有扬升压力。

“今天是花了一点点时间找钱，但也还好，特定的银行都还有钱。”一位拆入的公营金融机构交易员表示。

她也说，利率方面虽稍稍提升，但幅度很小，毕竟季底很多银行不做拆出，因此只能找特定银行帮忙，她也就没有这么在乎些微利率的提升。

一位大型金融机构交易员则表示，下周一季底最后一日，短率虽有上扬的可能，但一旦跨过季底，拆款市场利率即会反向走疲，提存期过后，甚至短票的利率走疲的幅度将更明显，因预期资金将回复宽松局面。

本地时间11:51

**台币兑美元 走升9.7分报29.576。

**台股 跌0.39%，报8,216.25点；成交量 报462.44亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.385%。今日区间暂在0.385-0.40%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.38-0.43%，上交易日在0.38-0.45%。

**短票利率也持稳**

大型票券商交易员则表示，部分的大型银行由于近期多数已累积过大的正数，因此希望月底前可以先行消化一些资金，因此倒也乐意进场买票，令短票市场交投热络、利率平稳。

〞大银行可能先消化一点，不然三天下来积数就太高了，〞前述交易员表示。在此情况下，短票利率大致能够稳于目前的水位不变。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65-0.67%，大致同上日。

周五央行存单到期金额844.2亿，存单发行金额待今日稍晚公布。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为478亿台币，累计超额准备为2,445亿，加计前期1%的超额准备为3,234亿台币。

**债券RP利率大致持平**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持平。适逢季底，投信端客户资金呈现时松时紧的不稳状况，惟银行与寿险端仍相当宽裕，因此资金调度不成问题，利率也稳定在既有区间。

央行总裁彭淮南昨日提醒利率有走高风险，资金调度人士表示，从债市殖利率的走势来看，显示市场对此讯息的解读不一。不过总裁有提及两年期定存单会每月发行，只要发行额度没有自现行的100亿台币调高，对短率的影响料将有限。

“投信有些赎回，但钱不难找。”一证券商资金调度人员称。

另一证券商资金调度人员则表示，银行与寿险的资金状况仍多，不过要留意下周一因是本季最后交易日，资金落点若过度集中，可能会对调度产生影响，RP利率有可能向区间高点移动，但不致走高。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。