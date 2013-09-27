《市场热谈》阿里巴巴上市后，马云将如何紧握掌控权

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
**维持合伙制**
虽然采用伞型合伙结构的公司相当少见，但也包括投行Evercore Partners 、支付处理公司Vantiv 和线上外汇提供商FXCM 这样的企业。
一些企业管治专家称，阿里巴巴一心维持其合伙制机构，可能会与投资者产生摩擦。
“短线散户投资者可能在投票上的发言权非常小，但长线机构投资者的分量将更大，”乔治城大学麦克多诺商学院助教Jason Schloetzer表示。
但一些机构投资者指出，以往他们在投票权较弱时也愿意购买股票，尤其是双级股权结构公司的股票。例如，脸谱执行长扎克伯格通过双级股权结构几乎完全控制了这家社交媒体公司。
“我们的观点是，如果我们不喜欢公司管理层做的某些事，我们随时都能卖掉这家公司的股票，”Hardesty Capital Management首席投资官Dave Stepherson称。
“投票问题有些愚蠢，因为大多数投资者都不投票，”Stepherson补充道。(完) (编译 石冠兰/李爽/王翔琼；审校 王洋)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。