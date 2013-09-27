《市场热谈》阿里巴巴上市后，马云将如何紧握掌控权

**维持合伙制**

虽然采用伞型合伙结构的公司相当少见，但也包括投行Evercore Partners 、支付处理公司Vantiv 和线上外汇提供商FXCM 这样的企业。

一些企业管治专家称，阿里巴巴一心维持其合伙制机构，可能会与投资者产生摩擦。

“短线散户投资者可能在投票上的发言权非常小，但长线机构投资者的分量将更大，”乔治城大学麦克多诺商学院助教Jason Schloetzer表示。

但一些机构投资者指出，以往他们在投票权较弱时也愿意购买股票，尤其是双级股权结构公司的股票。例如，脸谱执行长扎克伯格通过双级股权结构几乎完全控制了这家社交媒体公司。

“我们的观点是，如果我们不喜欢公司管理层做的某些事，我们随时都能卖掉这家公司的股票，”Hardesty Capital Management首席投资官Dave Stepherson称。

“投票问题有些愚蠢，因为大多数投资者都不投票，”Stepherson补充道。(完) (编译 石冠兰/李爽/王翔琼；审校 王洋)