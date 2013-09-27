台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率略贬，随韩元微幅反应

路透台北9月27日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇率较上日略略走跌，主要因美股上日止跌回升，美元回稳，台币一早开盘随韩元 微幅反应，但横盘整理的调子没有改变。

汇银人士指出，今日见部分外资买入美元，但出口商季底前也有一些美元卖盘，使得汇价维稳在近期区间内，波动不大。交易员预料今日台币还是在29.550-29.600间窄幅来回，并观察国际美元是否受消息面影响走出方向。

〞国际盘就是涨跌互见，台币就是跟着韩元动一下，感觉上还是没有方向。〞一本地银行交易员说。

此外，台湾央行于上日理监事会的新闻稿中，虽提及近期外资大量进出，影响新台币汇率走势，但也重申若因不规则因素(如短期资金大量进出)，导致汇率过度波动与失序变动，将维持外汇市场秩序的基调。汇市解读央行对台币汇价〞动态稳定〞的管理不变，台币不会急升或急贬。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.575-29.590，上日在29.545-29.575，上日因央行作价收在29.673。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日差距不大，美元/台币指标一个月期 报价亦没有明显变化，当前约在29.526/538间。

本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升8.7分报29.586。

交易员观察市场最新动态：

* 台币随韩元区间偏弱

* 出口商美元卖盘与部分外资美元买盘互抵

* 成交颇为清淡，周五交易日无特殊消息，市场倾向观望

* 台股 微幅走高，观察外资上日转为卖超后，今日是否重回买超

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.550-29.600

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