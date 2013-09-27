中国债市动态：央行续做三年央票市场解读年内放松可能小，现券及国债期货走弱

路透北京9月27日 - 中国央行小量续做到期三年央票印证其对流动性管理态度精细审慎，年内货币政策放松几率偏弱，市场情绪受到影响，中金所五年期国债期货<0#CTF:>早盘下跌，并稍有拖累现货，致现券收益率稳中趋升。

交易员并表示，市场对十一长假归来的资金面存在一定担心，预期节后现券行情还需关注届时流动性，以及最近的公开市场操作情况。

“(国债期货下跌)可能还是受昨天续发三年央票的影响。虽然49亿元的规模不大，但重申了央行的态度，就是不会放松。”广东一券商交易员称，“此外，周二的逆回购是9月30日到期，起码从目前看帮助机构过节的资金就是昨天的800亿，这个规模也不算太大，当然不排除长假前还会进行逆回购的可能。”

中国人民银行流动性管理态度果然仍较为审慎。周四公告续做小量到期三年央票宣誓，“收长放短”延续了其近期一贯的操作风格；然操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响。

华北一银行交易员表示，今日现券收益率稳中趋升，可能因为市场对节后一回来，即8号资金面存在担心。

中国银行间市场周五隔夜回购加权利率低位持稳，七天回购利率大降。交易员表示，场内短期资金明显供过于求，而14天及21天回购利率高位持稳，因其能覆盖下月初的存款准备金例行调整日，需求较为集中。

多位市场人士向路透表示，公开市场一级交易商下周一（30日）可继续上报逆回购需求，于节后10月8日操作。此外，另有国有大行人士透露称，部分机构还有望在下周一即获得资金扶助，或通过定向逆回购方式。

剩余期限6.7917年的固息国债130015券 最新成交报价对应收益率3.9889%，盘中曾冲高在4.01%附近，上日尾盘报3.9750%。

中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 上午收报94.358元，跌0.214元，或0.23%，成交量3,348手。(完) (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)