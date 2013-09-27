版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 10:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.9350，市场交投清淡

0159GMT

* 澳元/美元跌破0.9350，此前早盘在0.9375交投

* 美国政府停摆几率增大，可能令澳元承压

* 主要货币波动不大，尽管美盘基调以买盘为主

* 昨日传0.9330上方有强劲买盘

* 0.9335/40存在支撑，若跌破则下看100日移动均线切入点0.9300（完）

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐