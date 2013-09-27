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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 10:33 BJT

中澳贸易：中国限制进口澳洲冷冻牛肉

路透悉尼9月27日 - 澳洲农林渔业部门周五表示，中国已限制进口澳洲冷冻牛肉。

该部门的发言人称，中国已表示现在进口冷冻牛肉必须先获得批准。该发言人称，澳洲政府在与中国有关方面和肉类行业一道设法尽快解决这个问题。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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