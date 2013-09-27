中澳贸易：中国限制进口澳洲冷冻牛肉

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
路透悉尼9月27日 - 澳洲农林渔业部门周五表示，中国已限制进口澳洲冷冻牛肉。
该部门的发言人称，中国已表示现在进口冷冻牛肉必须先获得批准。该发言人称，澳洲政府在与中国有关方面和肉类行业一道设法尽快解决这个问题。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)