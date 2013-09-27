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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 10:45 BJT

日本经济：目前并未考虑降低实际企业税率--财务大臣

*

路透东京9月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示：

* 仍要求提前结束专用于震后重建支出的特别企业税

* 如果降低实际企业税率，需要考虑如何弥补由此带来的财政收入减少

* 目前并未考虑降低实际企业税率

* 在提高消费税后发行新债用于经济刺激，这不是一个好主意

* 经济刺激的规模尚未确定(完)

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