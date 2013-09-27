日本经济：目前并未考虑降低实际企业税率--财务大臣

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
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路透东京9月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示：
* 仍要求提前结束专用于震后重建支出的特别企业税
* 如果降低实际企业税率，需要考虑如何弥补由此带来的财政收入减少
* 目前并未考虑降低实际企业税率
* 在提高消费税后发行新债用于经济刺激，这不是一个好主意
* 经济刺激的规模尚未确定(完)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)