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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 10:46 BJT

泰国经济：央行总裁称今年经济料成长约4%

路透曼谷9月27日 - 泰国央行总裁张旭州周五表示，今年泰国经济料成长约4%。

张旭州对记者称，今年剩下的这几个月中，出口料会回升。

泰国央行7月曾将2013年国内生产总值(GDP)增速预估自5.1%下调至4.2%。该央行定于下个月发布新的预估。(完) (编译 侯向明； 审校 徐文焰)

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