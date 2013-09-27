香港个股：北控水务向马来西亚国家基金配股筹资近12亿港元，盘中曾涨逾6%

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
路透香港9月27日 - 中国自来水及污水处理项目营建商--北控水务集团有限公司 公布向马来西亚国家投资基金配股筹资近12亿港元，周五早盘盘中曾涨逾6%。
北控水务周四晚间在联交所一份声明中称，同意向马来西亚政府之策略投资基金Khazanah Nasional Berhad 旗下Mount reskit Investments Limited发行4亿股新股，相当于扩大后股本4.95%的股份。
发行价每股2.95港元，较周四收市价折让5.1%；是次筹资11.8亿港元主要用作集团之一般营运资金。
完成发行后，主要股东北京控股有限公司 的持股比例将由原来49.76%摊薄至47.3%。
北控水务本月公布两项大型收购，涉资共29亿港元，市场早已预期公司有需要发行新股筹资。投行摩根大通于本周二的报告称，北控水务潜在发行新股筹资有助提高股份流动性，加上引入具知名度的大型机构投资者，整体来说有正面作用。
香港时间10:19，该股涨6.75%﹐报3.32港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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