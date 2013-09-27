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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 10:34 BJT

日本股市：日股震荡下行，市场关注政府的增长战略和税收计划

路透东京9月27日 - 日本股市日经指数周五早盘震荡下行，因市场将注意力转向日本政府下周发布的增长战略和税收计划，而强劲的消费者通胀数据对市场影响不大。

日经指数 在早盘中段下跌0.1%至14,792.38点，此前开盘略微走高。该指数本周有望上涨0.2%。

东证股价指数 持平于1,220.02点。(完)

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