台湾汇市：台币/美元微幅收高，下周料延续盘整

* 外资卖汇及出口商季底卖需提供台币支撑 * 下周重新检视外资汇入力道 * 下周区间估在29.550-29.650 路透台北9月27日 - 台币兑美元 周五微幅收高1.7分，实质交投区间和上日极 为相似。在美国经济数据好坏参半、美国联邦储备理事会(FED)官员谈话调性不一的情况下 ，台币市场依旧缺乏方向。下周盘势将首要观察外资汇入力道，交易员料整体而言台币盘整 的机率偏高。 汇银人士指出，外资今日午前买入美元、午后随韩元 走升而反手卖出，出口 商则因季底因素卖汇力道稍大支撑了台币，然而市场交投方向仍不明，盘中随着韩元小幅来 回波动，并未脱近来区间。 展望下周，由于今日外资在台股重返买超，交易员认为外资汇入动作是否积极将成为下 周影响台币走势的主要因素。而下周盘中关于美国预算僵局的消息面则成为影响市场的变数 。 〞我认为下周外资持续汇入的机会还是大，但如果只是每天小量买超，对台币的影响就 不大。〞一本地银行交易员说。 台币累计本周收高0.32%，升幅落后于韩元收高0.97%。 交易员指出，热钱寻求投资标的仍未改变，台湾及韩国股市近来为外资青睐，方向不至 于一下子改变，但是量能尚待观察。不过如果美国预算僵局难解，避险资金是否重新押注美 元则是影响盘面的另一个观察重点。 他们预估，即使市场充斥不确定性，但台湾央行对台币汇价〞动态稳定〞控管的态度不 变，将令台币持续盘整的机率较高，暂估下周在29.550-29.650间波动。 台股 周五收高0.56%，报8,230.68点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆 资在台股买超44.78亿台币，转卖为买；上日为卖超0.25亿台币。 今日台币实质交易区间在29.545-29.590，上日的主要成交区间约在29.545-29.575。 外国投资者本季度在韩国和台湾股市的投资规模创下六个季度来的最大，因为市场预期 企业获利改善，而且投资者还认为相比其他亚洲新兴市场，韩国和台湾更为安全。但分析师 认为前景黯淡。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价与上日几乎一致 ；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.505/515附近，全日波动不大，难以提供 方向。 印尼卢比和马币(林吉特)周五在区域货币中领跌，多数新兴亚洲货币本周料下滑，受美 国财政和货币政策疑虑的打压。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.656 29.673 29.530-29.705 29.705 7.96 7.09 元太外汇经纪公司 29.630 29.635 29.545-29.670 29.670 3.19 3.35 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.240/-0.220 -0.240/-0.225 (完)