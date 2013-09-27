背景资料：亚太除日本外地区1-9月并购交易额同比下滑13.4%

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透香港9月27日 - 汤森路透公布的初步数据显示，亚太除日本以外地区今年1-9月的并购交易金额较上年同期下降13.4%，至3,375亿美元。
数据还显示，摩根士丹利 超越高盛 ，在并购咨询业务价值排行榜夺冠；美国银行 排名则从上年同期的12名跃升为第三名。
私募股权支持的并购交易金额下降34.3%，至248亿美元。
以下为详细数据：
银行 2013年1-9月 排名 2012年1-9月 排名
并购咨询业务价值 并购咨询业务价值
(百万美元) (百万美元)
摩根士丹利 36,928.8 1 54,758.3 2
高盛 32,249.9 2 81,171.2 1
美国银行 22,115.6 3 19,197.4 12
瑞银集团 21,396.8 4 47,748.1 4
巴克莱 18,723.8 5 13,432.3 14
摩根大通 16,878.0 6 40,942.7 6
瑞士信贷 15,017.1 7 44,549.5 5
花旗集团 14,881.2 8 54,020.6 3
麦格理集团 14,685.0 9 14,287.2 13
汇丰控股 13,537.2 10 26,889.3 7
汤森路透/Freeman Consulting估计，今年迄今亚太除日本以外地区已完成并购交易的咨询费用总额为12.7亿美元，较上年同期下降23.3%。咨询费收入最高的前十名如下：
银行 并购咨询费收入
(百万美元)
摩根士丹利 78.7
高盛 72.8
花旗集团 65.5
麦格理集团 62.1
摩根大通 56.4
瑞银集团 48.6
瑞士信贷 47.6
Lazard 32.8
Rothschild 30.6
BMO Capital Markets 28.1 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
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