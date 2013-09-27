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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 10:53 BJT

背景资料：亚太除日本外地区1-9月并购交易额同比下滑13.4%

路透香港9月27日 - 汤森路透公布的初步数据显示，亚太除日本以外地区今年1-9月的并购交易金额较上年同期下降13.4%，至3,375亿美元。

数据还显示，摩根士丹利 超越高盛 ，在并购咨询业务价值排行榜夺冠；美国银行 排名则从上年同期的12名跃升为第三名。

私募股权支持的并购交易金额下降34.3%，至248亿美元。

以下为详细数据：

银行 2013年1-9月 排名 2012年1-9月 排名

并购咨询业务价值 并购咨询业务价值

(百万美元) (百万美元)

摩根士丹利 36,928.8 1 54,758.3 2

高盛 32,249.9 2 81,171.2 1

美国银行 22,115.6 3 19,197.4 12

瑞银集团 21,396.8 4 47,748.1 4

巴克莱 18,723.8 5 13,432.3 14

摩根大通 16,878.0 6 40,942.7 6

瑞士信贷 15,017.1 7 44,549.5 5

花旗集团 14,881.2 8 54,020.6 3

麦格理集团 14,685.0 9 14,287.2 13

汇丰控股 13,537.2 10 26,889.3 7

汤森路透/Freeman Consulting估计，今年迄今亚太除日本以外地区已完成并购交易的咨询费用总额为12.7亿美元，较上年同期下降23.3%。咨询费收入最高的前十名如下：

银行 并购咨询费收入

(百万美元)

摩根士丹利 78.7

高盛 72.8

花旗集团 65.5

麦格理集团 62.1

摩根大通 56.4

瑞银集团 48.6

瑞士信贷 47.6

Lazard 32.8

Rothschild 30.6

BMO Capital Markets 28.1 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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