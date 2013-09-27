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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 10:52 BJT

香港个股：东方海外上调亚欧航线（西行）运费，每标箱一律加975美元

路透香港9月27日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将由11月1日起上调所有由远东（不包括日本）西行至北欧、地中海及黑海航线的货运收费，每标准箱（TEU）一律增加975美元。

东方海外在其网页中宣布运费调整。公司对上一次是于8月底宣布上调欧洲东行至亚洲航线，以及东南亚至澳洲的货运收费，前者每箱升幅由200-300美元，后者升幅介乎250-500美元，将于10月1日生效。

东方海外周五早盘中段股价升0.89%，报45.2港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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