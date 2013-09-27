香港个股：东方海外上调亚欧航线（西行）运费，每标箱一律加975美元

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透香港9月27日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将由11月1日起上调所有由远东（不包括日本）西行至北欧、地中海及黑海航线的货运收费，每标准箱（TEU）一律增加975美元。
东方海外在其网页中宣布运费调整。公司对上一次是于8月底宣布上调欧洲东行至亚洲航线，以及东南亚至澳洲的货运收费，前者每箱升幅由200-300美元，后者升幅介乎250-500美元，将于10月1日生效。
东方海外周五早盘中段股价升0.89%，报45.2港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。