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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 11:06 BJT

路透基点：台湾南亚科技寻求120亿台币贷款--RLPC

路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾南亚科技股份有限公司正在寻求一笔120亿台币融资。

消息人士称，台湾银行正在协调融资事宜。已向银行发出邀请，承贷至少15亿台币的可获得牵头行头衔。

所得资金将主要用于再融资。

南亚科技2009年11月签署了180亿台币五年期定期贷款，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码110基点，最低税前利率为1.9%。

南亚科技致力于DRAM(动态随机存取记忆体)之研发、设计、制造与销售。(完)

(编译 张涛；审校 王冠中)

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