路透基点：台湾南亚科技寻求120亿台币贷款--RLPC

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，台湾南亚科技股份有限公司正在寻求一笔120亿台币融资。
消息人士称，台湾银行正在协调融资事宜。已向银行发出邀请，承贷至少15亿台币的可获得牵头行头衔。
所得资金将主要用于再融资。
南亚科技2009年11月签署了180亿台币五年期定期贷款，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码110基点，最低税前利率为1.9%。
南亚科技致力于DRAM(动态随机存取记忆体)之研发、设计、制造与销售。(完)
(编译 张涛；审校 王冠中)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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