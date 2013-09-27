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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 10:58 BJT

韩国股市：早盘上涨但美国预算之争限制涨幅，获利预期乐观提振造船股

路透首尔9月27日 - 韩国股市周五早盘上扬，因美国一周初请失业金数据向好，表明美国经济趋稳，但华府预算和债务协商僵局限制韩股涨幅。美国是韩国第二大出口市场。

0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%报2,013.91点，之前触及日高2,014.80点。

即便美国初请失业金人数降至六年低点，韩国经常帐盈余创纪录第二高，但投资者仍对风险较高资产持谨慎态度。

造船类股连续第二天上扬，因未来几季获利有望提高。现代重工 和大宇造船 分别涨3.1%和3%。(完)

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