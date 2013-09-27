韩国股市：早盘上涨但美国预算之争限制涨幅，获利预期乐观提振造船股

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透首尔9月27日 - 韩国股市周五早盘上扬，因美国一周初请失业金数据向好，表明美国经济趋稳，但华府预算和债务协商僵局限制韩股涨幅。美国是韩国第二大出口市场。
0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%报2,013.91点，之前触及日高2,014.80点。
即便美国初请失业金人数降至六年低点，韩国经常帐盈余创纪录第二高，但投资者仍对风险较高资产持谨慎态度。
造船类股连续第二天上扬，因未来几季获利有望提高。现代重工 和大宇造船 分别涨3.1%和3%。(完)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。