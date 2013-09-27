更正-韩国汇市：韩元兑美元小跌，受美国债务疑虑和美联储缩减刺激前景影响

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
0200GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,076.7 1,075.1
日圆/韩元 10.8781/854 10.8595
韩国公债期货 * 105.80 105.77
韩国综合股价指数(KOSPI) 2,013.27 2,007.32
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/朱晓军；审校 侯向明/王翔琼/白云)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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