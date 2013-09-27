更正-韩国汇市：韩元兑美元小跌，受美国债务疑虑和美联储缩减刺激前景影响

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报

路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。