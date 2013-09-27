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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 11:51 BJT

更正-韩国汇市：韩元兑美元小跌，受美国债务疑虑和美联储缩减刺激前景影响

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,076.7 1,075.1

日圆/韩元 10.8781/854 10.8595

韩国公债期货 * 105.80 105.77

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,013.27 2,007.32

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/朱晓军；审校 侯向明/王翔琼/白云)

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