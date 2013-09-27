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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 11:08 BJT

全球粮食：国际谷物理事会上调2013/14年小麦产量预估200万吨

路透伦敦9月26日 - 国际谷物理事会周四上调全球2013/14年小麦产量预估200万吨，至6.93亿吨，反映出欧盟和北非的前景改善。

全球玉米产量预估则下调200万吨至9.43亿吨，乌克兰产出前景改善，不敌中国和欧盟产量预估下调。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)

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