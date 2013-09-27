台湾债市：RP利率大致持平，银行与寿险季底资金宽裕

路透台北9月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持平。适逢季底，投信端客户资金呈现时松时紧的不稳状况，惟银行与寿险端仍相当宽裕，因此资金调度不成问题，利率也稳定在既有区间。

央行总裁彭淮南昨日提醒利率有走高风险，资金调度人士表示，从债市殖利率的走势来看，显示市场对此讯息的解读不一。不过总裁有提及两年期定存单会每月发行，只要发行额度没有自现行的100亿台币调高，对短率的影响料将有限。

“投信有些赎回，但钱不难找。”一证券商资金调度人员称。

另一证券商资金调度人员则表示，银行与寿险的资金状况仍多，不过要留意下周一因是本季最后交易日，资金落点若过度集中，可能会对调度产生影响，RP利率有可能向区间高点移动，但不致走高。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。