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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 11:05 BJT

香港已公布经济指标--2013/9/27

时间                        经济指标                按年%      前月（季）按   上年同月（季）按
                                                                    年%            年%
  2013年7月               零售销售值                      +9.5         +14.7             +3.9
  2013年7月               零售销售量                      +8.9         +13.3             +1.4
  2013年8月               综合消费物价指数（CPI）         +4.5          +6.9             +3.7
  2013年8月               甲类消费物价指数（CPI A）       +4.9         +12.0             +4.1
  2013年第二季            本地生产总值（GDP）             +3.3          +2.9             +0.9
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                          失业率                        13年6-8月%     13年5-7月%     12年6-8月%
                                                                                   
                                                           3.3            3.3            3.2
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 （以下以10亿港元为单位      当月                         前月          前月           上年同期
 ）                                                                                
  2013年8月               贸易赤字／盈余                 -39.57        -37.15          -36.03
  注: *为已经更新
     ^经修订数据。（完） 
    
 （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） 

    ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次***
 
   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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