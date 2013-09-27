《香港已公布新股发行上市日程表》--9月27日

路透香港9月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *9/27-10/3 巨星国际 1.125 1.25-1.74 1.11-1.55 10/11 海通国际 9/24-27 耐世特 7.2 18.7-25.7 2.6-3.57 10/7 中银国际和摩根大 通 9/19-25 云游控股 0.3137 13.6-17.3 43.5-55 10/3 摩根士丹利和摩根 大通 9/17-23 香港信贷 1 0.85-1.03 0.85-1.03 10/2 卓亚 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 不予进行 国泰君安 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- *9/27 辉山乳业 2.67 101.1 跌3% 德银、高盛、汇丰和瑞 银 9/25 中滔环保 1.48 5 跌10.1% 中银国际 9/25 国际家居 2.81 6.07 升6% 中银国际 9/17 天喔国际 3.15 15.75 升16.5% 德意志和汇丰 9/12 利福地产 1.98 1.65 升7% 法国巴黎和百德能 8/15 通力电子 不适用 不适用 升11.7%^ 法国巴黎和金英 8/9 佳明集团 1.11 1.11 持平 信达国际 7/12 当代置业 1.49 6 持平 大和 7/12 中国铝罐 1 1 升32% 申银万国 7/11 智美控股 2.11 8.4 跌1.9% 中银国际 7/11 港大零售 2.13 1.07 持平 兴业侨丰融资 7/10 开元产业 3.5 6.76 升0.6% 摩根士丹利和渣打 7/9 中国擎天软件 1.45 4.35 跌3.4% 招银国际 7/5 金彩控股 0.82 0.66 升3.7% 第一上海 7/5 励骏创建 2.35 22 升2.1% 里昂 7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪；审校 雷美珍)