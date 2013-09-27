路透基点：台塑的等值5亿美元融资案有12家银行参与

路透香港9月27日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称，台塑集团为其四家中国子公司筹办的5亿美元等值双档境外融资案，目前已经结案，有12家银行参与。

台湾土地银行和三井住友银行在加入后也享有牵头行的头衔。其它四家银行还包括：永丰银行、玉山商业银行、大众银行和台湾中小企业银行。

协议预计在10月签署。

一如先前的报导，台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行与台湾合作金库担任牵头行兼簿记行。

这笔无担保定期贷款分为4.17亿美元和4.90亿元人民币两部分，将用于资本支出。美元部分的贷款利率为较Libor加码110个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点,借款人将支付超出部分的利率。人民币贷款部分的利率为较三个月或六个月人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码130个基点。

银行受邀分为三个参贷层次：

承诺总贷款规模的8%或以上的银行将获牵头行头衔，综合收益为115个基点(美元部分)和135个基点(人民币部分)，前端费20个基点。

承诺总贷款规模的6-7.9%者，获得共同主办行头衔，综合收益为113.75个基点(美元部分)和133.75个基点(人民币部分)，前端费15个基点。

承诺总贷款规模的4-5.9%者，获得一般参贷行头衔，综合收益为111.25个基点(美元部分)和131.25个基点(人民币部分)，前端费5个基点。

本案有10个基点的承诺费。

这笔贷款将由南亚电路板(昆山)、南亚塑胶(宁波)、台化苯酚(宁波)和台塑聚乙烯(宁波)四家公司来担任借款方。

与此同时，台塑集团也在寻求大约700亿台币(23.6亿美元)融资，用于再融资及扩建台湾西部云林县六轻石化项目。台湾银行及兆丰国际商银担任该项融资案牵头行。

台塑集团也从澳新银行(澳盛银行,ANZ)取得一笔过桥贷款，以支持其以11.5亿美元投资Fortescue Metals Group和宝山钢铁在西澳Pilbara地区的铁矿石开发项目。澳新银行也是台塑这笔贷款的财务顾问。（完）