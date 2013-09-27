重发-《市场热谈》香港银行家与阿里巴巴失之交臂，痛心之余期盼市场改革

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
2009年时，尽管俄罗斯铝业巨头--俄罗斯联合铝业(俄铝) 的获利能力不符合香港市场规定，但港交所仍然批准俄铝上市。监管机构准许俄铝上市，但限制散户投资参与。目前俄铝股价仍低于IPO招股价。
2011年3月时，由于香港不允许商业信托挂牌上市，亚洲首富李嘉诚旗下的和记港口信托 前往新加坡上市，香港痛失一笔55亿美元的IPO大案。商业信托具有特别的股权结构，而香港多年来均反对这种方式，尽管从泰国到马来西亚等市场都已接受。
这次受挫引发投行人士、政府官员、及立法议员的激烈讨论，他们担心香港作为上市地点的竞争优势逐渐丧失。几个月之后，官员制定出类似商业信托的一套架构，称之为单一投资(single investment)，11月时，李嘉诚儿子所经营的电讯盈科 ，便分拆出香港电讯信托 安排上市，集资12亿美元。
香港也开放中国互联网股票上市，腾讯 2004年在香港上市时，市值仅8亿美元，如今已飙升至980亿美元。腾讯占港股日均成交量约3%，为成交最活络的前五大个股之一。
一些香港人士对于失去阿里巴巴IPO这个大案子扼腕不已，他们指出，去年港股的平均交易量比2007年的高峰缩减39%。过去两年来，中国经济增速降温，加上缺少大型股票上市案，都成为港股的不利因素。为了降低对股市的依赖，港交所去年以21亿美元买下伦敦金属交易所(LME)，看好中国的大宗商品需求商机，但收购LME的正面效应预计要到2015年才会完全显现。
股东维权人士David Webb指出，要破例放行是很难的，即使是像阿里巴巴这么大的公司。
“如果监管机构为一支新股破例，那么未来许多申请上市的公司将要求同样待遇，而已经上市的公司将会抱怨他们本应该也可以，”Webb在他的网站贴文写道。(完) (编译 郑茵/隋芬/蔡美珍；审校 侯向明)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。