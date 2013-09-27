重发-《市场热谈》香港银行家与阿里巴巴失之交臂，痛心之余期盼市场改革

2009年时，尽管俄罗斯铝业巨头--俄罗斯联合铝业(俄铝) 的获利能力不符合香港市场规定，但港交所仍然批准俄铝上市。监管机构准许俄铝上市，但限制散户投资参与。目前俄铝股价仍低于IPO招股价。

2011年3月时，由于香港不允许商业信托挂牌上市，亚洲首富李嘉诚旗下的和记港口信托 前往新加坡上市，香港痛失一笔55亿美元的IPO大案。商业信托具有特别的股权结构，而香港多年来均反对这种方式，尽管从泰国到马来西亚等市场都已接受。

这次受挫引发投行人士、政府官员、及立法议员的激烈讨论，他们担心香港作为上市地点的竞争优势逐渐丧失。几个月之后，官员制定出类似商业信托的一套架构，称之为单一投资(single investment)，11月时，李嘉诚儿子所经营的电讯盈科 ，便分拆出香港电讯信托 安排上市，集资12亿美元。

香港也开放中国互联网股票上市，腾讯 2004年在香港上市时，市值仅8亿美元，如今已飙升至980亿美元。腾讯占港股日均成交量约3%，为成交最活络的前五大个股之一。

一些香港人士对于失去阿里巴巴IPO这个大案子扼腕不已，他们指出，去年港股的平均交易量比2007年的高峰缩减39%。过去两年来，中国经济增速降温，加上缺少大型股票上市案，都成为港股的不利因素。为了降低对股市的依赖，港交所去年以21亿美元买下伦敦金属交易所(LME)，看好中国的大宗商品需求商机，但收购LME的正面效应预计要到2015年才会完全显现。

股东维权人士David Webb指出，要破例放行是很难的，即使是像阿里巴巴这么大的公司。

“如果监管机构为一支新股破例，那么未来许多申请上市的公司将要求同样待遇，而已经上市的公司将会抱怨他们本应该也可以，”Webb在他的网站贴文写道。(完) (编译 郑茵/隋芬/蔡美珍；审校 侯向明)