全球金融：1-9月并购活动金额基本持平上年，即便有Verizon的巨额交易

今年迄今的并购交易宗数减少9.6%，至25,374宗。

“企业董事会和执行长目前对经济的信心不强，他们不太相信经济能展现可自我持续的强劲复苏，”法律事务所Cravath, Swaine & Moore LLP.的企业业务部门主管Scott Barshay。

高盛 高居全球并购交易顾问业务的榜首，在1-9月为价值5,097亿美元的交易提供了服务。排在第二至五名的分别是摩根大通 、美银美林 、摩根史丹利 和巴克莱 。

美洲的并购交易规模提高18%至9,109亿美元，占2013年全球交易额的54%。其中美国表现尤为突出，交易规模较上年同期大增35%，而且就算扣除Verizon-沃达丰的交易，增幅也能达到两位数。

欧洲的并购交易额下降24%至3,833亿美元，不过交易商表示，该地区客户的信心增强，这是很长时期以来的首次。例如，除了Verizon的交易，沃达丰将以77亿欧元收购Kabel Deutschland ，法国广告企业Publicis 也将以350亿美元与美国同业Omnicom 合并。