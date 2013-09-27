全球金融：1-9月并购活动金额基本持平上年，即便有Verizon的巨额交易

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
今年迄今的并购交易宗数减少9.6%，至25,374宗。
“企业董事会和执行长目前对经济的信心不强，他们不太相信经济能展现可自我持续的强劲复苏，”法律事务所Cravath, Swaine & Moore LLP.的企业业务部门主管Scott Barshay。
高盛 高居全球并购交易顾问业务的榜首，在1-9月为价值5,097亿美元的交易提供了服务。排在第二至五名的分别是摩根大通 、美银美林 、摩根史丹利 和巴克莱 。
美洲的并购交易规模提高18%至9,109亿美元，占2013年全球交易额的54%。其中美国表现尤为突出，交易规模较上年同期大增35%，而且就算扣除Verizon-沃达丰的交易，增幅也能达到两位数。
欧洲的并购交易额下降24%至3,833亿美元，不过交易商表示，该地区客户的信心增强，这是很长时期以来的首次。例如，除了Verizon的交易，沃达丰将以77亿欧元收购Kabel Deutschland ，法国广告企业Publicis 也将以350亿美元与美国同业Omnicom 合并。
亚太地区的交易规模则下降8%至2,690亿美元。(完)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)