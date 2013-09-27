《Kaletsky专栏》为什么这次市场不担心美国政府停摆

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
一旦了解这些情况，未来几周的事就很好预测了。参议院的投票将使奥巴马医改方案的融资重新归到预算议案，修改后的议案将送回众议院，众议院的共和党领袖将不得不将议案付诸投票，因为不这么做就意味着要为政府关门全权担责。议案会像1月的财政悬崖解决方案一样获得通过，主要是靠民主党人投票，部分温和派共和党人会投赞成票，许多共和党人将弃权。
等预算迷局的这一部分完结，围绕债务上限解决方案也会有一场类似博弈在参众两院之间上演。这一次，共和党也许会附加一些民主党能勉强接受的条件，比如批准Keystone石油管道，或是针对医改方案与社保体系的一些微小改革。
不过，相比本周的预算辩论，共和党在债务上限投票中讨价还价的能力甚至会更弱。假设他们下周作出让步以避免政府关门，共和党会发现，即便与总统的争论还是围绕医保，他们也不太可能为不提高债务上限所可能导致的破坏力更大、更痛苦的政府关门去辩护了。因此极有可能的是，如果预算问题下周得到解决，债务上限问题也将在几周后轻松过关，就跟1月份财政悬崖的投票之后一样。
总而言之，美国的财政不确定性基本过去了--而且一旦僵局打破，美国的经济和金融市场可能会像弹簧一样迅速恢复活力。还记得去年1月财政悬崖问题解决后，都发生了什么吧。(完) (译文审校 蔡美珍/侯向明)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。