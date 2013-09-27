《Kaletsky专栏》为什么这次市场不担心美国政府停摆

一旦了解这些情况，未来几周的事就很好预测了。参议院的投票将使奥巴马医改方案的融资重新归到预算议案，修改后的议案将送回众议院，众议院的共和党领袖将不得不将议案付诸投票，因为不这么做就意味着要为政府关门全权担责。议案会像1月的财政悬崖解决方案一样获得通过，主要是靠民主党人投票，部分温和派共和党人会投赞成票，许多共和党人将弃权。

等预算迷局的这一部分完结，围绕债务上限解决方案也会有一场类似博弈在参众两院之间上演。这一次，共和党也许会附加一些民主党能勉强接受的条件，比如批准Keystone石油管道，或是针对医改方案与社保体系的一些微小改革。

不过，相比本周的预算辩论，共和党在债务上限投票中讨价还价的能力甚至会更弱。假设他们下周作出让步以避免政府关门，共和党会发现，即便与总统的争论还是围绕医保，他们也不太可能为不提高债务上限所可能导致的破坏力更大、更痛苦的政府关门去辩护了。因此极有可能的是，如果预算问题下周得到解决，债务上限问题也将在几周后轻松过关，就跟1月份财政悬崖的投票之后一样。