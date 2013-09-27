汽车产业：九家日本汽车零部件商在美操纵价格认罪，罚款近7.45亿美元

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
全球反垄断人员都参与此次调查，Hammond称赞日本的竞争机构第一个出来提交一些不当行为，周四的结案中就包括了这些不当行为。
价格受到操纵的汽车零部件有安全带、冷却水箱、雨刷器、空调系统、电动车窗马达以及动力转向配件。
司法部官员拒绝估量合谋将零部件价格推高多少，这些卖给汽车厂商的零部件估计在50亿美元。
美国司法部长霍尔德(Eric Holder)称，“美国消费者购买的超过2,500万辆车辆受到此次违法行为的影响。”
司法部称，此次事件的每家公司和高层均在周四宣布，同意与配合司法部当前的反垄断调查。
达成协议的罚款以及周四宣布的判决包括：
Hitachi Automotive Systems 将支付1.95亿美元罚款；
Jtekt Corp 将支付1.0327亿美元罚款；
Mitsuba Corp 将支付1.35亿美元罚款；
Mitsubishi Electric Corp (MELCO) 将支付1.90亿美元罚款；
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 将支付0.145亿美元罚款；
NSK Ltd 将支付0.682亿美元罚款；
T.RAD Co Ltd 将支付0.1375亿美元罚款；
Valeo Japan Co Ltd <VLOF.PA >将支付0.136亿美元罚款；
Yamashita Rubber Ltd 将支付0.11亿美元罚款。
Hammond称汽车制造商对零部件价格受到操纵感到担忧，“我们谈的是一个利润很薄的行业。当汽车零部件价格受到操纵导致生产成本增高时，你无疑成为受害者。”
几家汽车称密切关注此次调查，通用汽车即是其中之一。
通用汽车发言人Tom Henderson称，“我们极为关切大量汽车供应商承认操纵价格的指控。这显示出在汽车领域有反竞争的串联行为...这是不能接受的。”(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。