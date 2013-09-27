汽车产业：九家日本汽车零部件商在美操纵价格认罪，罚款近7.45亿美元

全球反垄断人员都参与此次调查，Hammond称赞日本的竞争机构第一个出来提交一些不当行为，周四的结案中就包括了这些不当行为。

价格受到操纵的汽车零部件有安全带、冷却水箱、雨刷器、空调系统、电动车窗马达以及动力转向配件。

司法部官员拒绝估量合谋将零部件价格推高多少，这些卖给汽车厂商的零部件估计在50亿美元。

美国司法部长霍尔德(Eric Holder)称，“美国消费者购买的超过2,500万辆车辆受到此次违法行为的影响。”

司法部称，此次事件的每家公司和高层均在周四宣布，同意与配合司法部当前的反垄断调查。

达成协议的罚款以及周四宣布的判决包括：

Hitachi Automotive Systems 将支付1.95亿美元罚款；

Jtekt Corp 将支付1.0327亿美元罚款；

Mitsuba Corp 将支付1.35亿美元罚款；

Mitsubishi Electric Corp (MELCO) 将支付1.90亿美元罚款；

Mitsubishi Heavy Industries Ltd 将支付0.145亿美元罚款；

NSK Ltd 将支付0.682亿美元罚款；

T.RAD Co Ltd 将支付0.1375亿美元罚款；

Valeo Japan Co Ltd <VLOF.PA >将支付0.136亿美元罚款；

Yamashita Rubber Ltd 将支付0.11亿美元罚款。

Hammond称汽车制造商对零部件价格受到操纵感到担忧，“我们谈的是一个利润很薄的行业。当汽车零部件价格受到操纵导致生产成本增高时，你无疑成为受害者。”

几家汽车称密切关注此次调查，通用汽车即是其中之一。

通用汽车发言人Tom Henderson称，“我们极为关切大量汽车供应商承认操纵价格的指控。这显示出在汽车领域有反竞争的串联行为...这是不能接受的。”(完)