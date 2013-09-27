中国新债：财政部10月10日起发至多400亿元储蓄国债，期限三年和五年

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透上海9月27日 - 中国财政部周五公告称，将自10月10日起发行总额不超过400亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行期为10月10日-10月19日。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期国债为今年第九和第10期储蓄国债，按年付息。其中第九期期限为三年，票面年利率5.00%，最大发行额240亿元；第10期期限五年，票面年利率5.41%，最大发行额160亿元。
公告并称，从10月10日开始计算，持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息；满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息；满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第10期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)
参看详情，可点选中国债券债信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
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