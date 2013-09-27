中国金融：沈阳、南京等10城市进入消费金融公司试点城市范围--银监会

路透北京9月27日 - 中国银监会周五表示，新增10城市参与消费金融公司试点。至此，消费金融公司试点城市范围名单扩大至16个。

银监会网站周五刊发新闻稿称，拟新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等10个城市参与消费金融公司试点工作。

此外，根据CEPA相关安排，合格的香港和澳门金融机构可在广东（含深圳）试点设立消费金融公司。扩大试点工作掌握“一地一家”的原则，加上2010年首批试点的4个城市，消费金融公司试点城市将达到16个。

7月5日，后来被称为“金十条”的《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》发布，里面提到“逐步扩大消费金融公司的试点城市范围”和“尝试由民间资本发起设立自担风险的消费金融公司”。