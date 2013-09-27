中国金融：沈阳、南京等10城市进入消费金融公司试点城市范围--银监会

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透北京9月27日 - 中国银监会周五表示，新增10城市参与消费金融公司试点。至此，消费金融公司试点城市范围名单扩大至16个。
银监会网站周五刊发新闻稿称，拟新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等10个城市参与消费金融公司试点工作。
此外，根据CEPA相关安排，合格的香港和澳门金融机构可在广东（含深圳）试点设立消费金融公司。扩大试点工作掌握“一地一家”的原则，加上2010年首批试点的4个城市，消费金融公司试点城市将达到16个。
7月5日，后来被称为“金十条”的《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》发布，里面提到“逐步扩大消费金融公司的试点城市范围”和“尝试由民间资本发起设立自担风险的消费金融公司”。
新闻稿并称，银监会正根据过去几年试点实践中反映出的问题修改完善《消费金融公司试点管理办法》并向社会公开征求意见，待颁布实施后，正式启动扩大试点审批工作。（完） (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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