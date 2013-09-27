台湾央行：多数分析师预估升息时机将落在明年下半年

路透台北9月27日 - 台湾央行第三季理监事会虽决议利率不变，但警告长期利率走升的风险，多数金融机构认为，台湾央行调整利率的时点将落在明年下半年。

根据路透周五采访八家金融机构，多数均对央行升息的时点并未修改，仅有一家金融机构预估，央行最快将在12月底即开始启动升息循环。

预估央行第四季即将开始升息的澳新银行分析师杨宇霆表示，主要还是要看台湾未来数个月景气好转的情况，以及美国宽松政策退场的时程。

渣打银行分析师符铭财则表示，台湾第四季的景气灯号即可能转为复苏的绿灯，更有条件让央行升息，只要美国复苏情况持续、以及中国情势稳定，明年第一季央行即可能启动升息循环。

台湾央行周四一如预期维持重贴现率在1.875%，连续第九季度不变。央行表示，目前利率维持适度宽松，实质利率已转正，但房贷户应有利率走高的风险意识

台湾主计总处在8月底时下调全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%，消费者物价指数(CPI)至1.07%，因新兴市场经济展望变数仍大、且产业面临来自中国的竞争加剧。

金融机构 升息时点 升息幅度

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凯基投顾 2014年第四季 一码(0.25个百分点)

台新投顾 2014年第一季 半码(0.125个百分点)

元富投顾 2014年皆持平 --

大众银行 2015年第二季 半码

渣打 2014年第一季 半码

澳新银行 2013年第四季 半码

星展银行 2014年第二季 半码

永丰金控 2014年皆持平 --(完)

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