中国货币市场：短期资金泛滥隔夜回购仍低，14及21天回购需求偏多

路透上海9月27日 - 中国银行间市场周五隔夜回购加权利率低位持稳，七天回购利率大降。交易员表示，场内短期资金明显供过于求，而14天及21天回购利率高位持稳，因其能覆盖下月初的存款准备金例行调整日，需求较为集中。

“隔夜都泛滥了，供给很多，需求主要集中在14天、21天，跨(10月)8号的，(利率)降不下来。”上海一商业银行交易员称。

华中一券商交易员则提到，今日七天回购加权利率大幅回落，应该成交大多是落在30号到期，“不是真正的七天，大家还是在找跨过8号的钱。”

他并指出，场内几家大型商业银行和股份制银行大多仍以拆出隔夜资金为主，而14天及21天品种，能覆盖10月初的存款准备金例行调整日，供给方主要是一些基金和农商行等机构，体量相对有限。

10月1日-7日为国庆假期。因假期调休，银行间债市本周日（29日）照常开市。

多位市场人士向路透表示， 公开市场一级交易商下周一（30日）可继续上报逆回购需求，于节后10月8日操作。此外，另有国有大行人士透露称，部分机构还有望在下周一即获得资金扶助，或通过定向逆回购方式。

但和6月末“钱荒”时相比较，他认为，此次三季度末资金面状况较预期宽松，央行本周已在公开市场大幅净投放，国庆节后，央行应该也会看大行流动性缺口，在公开市场相机操作，“主动权在央行手上，和6月相比，这次是放钱的态度，不会很紧的。”

央行公开市场本周转为净投放1,501亿元，并延续了近期一贯的“收长放短"操作风格；三年央票到期续作的操作量不大，对市场心理的影响大于对资金面的实质影响，而大额净投放则缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1356 3.1140 +2.16

七天 3.6479 4.1431 -49.52

14天 5.6797 5.6574 +2.23 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 30.4000 18.1850 +1221.50

七天 6.5600 9.9950 -343.50

14天 4.4500 4.7700 -32.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1464 3.2000 -5.36

七天 3.6417 4.0600 -41.83

14天 5.7000 5.6000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 3.1477 3.1120 +3.57

七天 3.6460 4.0550 -40.90