背景资料：上海自由贸易试验区总体方案及服务业开放措施要点

路透北京9月27日 - 中国国务院周五公布了上海自贸区总体方案，以及多项服务业扩大开放措施。方案和有关措施要点摘录如下：

**总体目标**

经过两至三年的改革试验，加快转变政府职能，积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，大力发展总部经济和新型贸易业态，加快探索资本项目可兑换和金融服务业全面开放，探索建立货物状态分类监管模式，努力形成促进投资和创新的政策支持体系，着力培育国际化和法治化的营商环境，力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，为我国扩大开放和深化改革探索新思路和新途径，更好地为全国服务。

**实施范围**

试验区的范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，并根据先行先试推进情况以及产业发展和辐射带动需要，逐步拓展实施范围和试点政策范围，形成与上海国际经济、金融、贸易、航运中心建设的联动机制。

**主要任务和措施**

--扩大服务业开放。选择金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域扩大开放，暂停或取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施（银行业机构、信息通信服务除外），营造有利于各类投资者平等准入的市场环境。

--探索建立负面清单管理模式。借鉴国际通行规则，对外商投资试行准入前国民待遇，研究制订试验区外商投资与国民待遇等不符的负面清单，改革外商投资管理模式。

--深化国际贸易结算中心试点，拓展专用账户的服务贸易跨境收付和融资功能。

--加快金融制度创新。在风险可控前提下，可在试验区内对人民币资本项目可兑换、金融市场利率市场化、人民币跨境使用等方面创造条件进行先行先试。在试验区内实现金融机构资产方价格实行市场化定价。探索面向国际的外汇管理改革试点，建立与自由贸易试验区相适应的外汇管理体制，全面实现贸易投资便利化。

--增强金融服务功能。推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资金融机构全面开放，支持在试验区内设立外资银行和中外合资银行。

--完善法制保障。暂时调整《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《中华人民共和国中外合作经营企业法》规定的有关行政审批，自2013年10月1日起在三年内试行。

扩大服务业开放的主要措施如下：

**金融服务领域**

--允许符合条件的外资金融机构设立外资银行,符合条件的民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行，在条件具备时，适时在试验区内设点设立有限牌照银行。

--在完善相关管理办法，加强有效监管的前提下，允许实验区内符合条件的中资银行开办离岸业务。

--试点设立外资专业健康医疗保险机构。

--融资租赁公司在试验区内设立的单机、单船子公司不没最低注册资本限制；允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务。

**运输和商贸服务领域**

--放宽中外合资、中外合作国际船舶运输企业的外资股比限制；允许设立外商独资国际船舶管理企业。

--在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务。

--允许设立外商投资资信调查公司。

--允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社，从事除台湾地区以外的出境旅游服务。

--允许设立中外合资人才中介机构，外放合资者可拥有不超过70%的股权；允许港澳服务提供者设立独资人才中介机构。

--允许设立股份制外资投资性公司。

--对试验区内的外商独资建筑企业承揽上海市的中外联合建设项目时,不受建设项目的中外方投资比例限制。

**文化及社会服务领域**

--取消外资演出经纪机构的股比限制，允许设立外商独资演出经纪机构，为上海市提供服务。

--允许设立外商独资的娱乐场所，在试验区内提供服务。

--允许举办中外合作经营性教育培训和职业技能培训机构。