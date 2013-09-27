标题新闻：日本两年期公债标售投标倍数为5.50

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
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美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。