重发-《全球汇市》美元持稳，关注美国预算僵局和联储QE前景

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3480 1.3522 -0.31 +2.17 1.3194 美元/日圆 98.71 99.30 -0.59 +13.80 86.74 欧元/日圆 133.06 134.27 -0.90 +16.25 114.46 美元/瑞郎 0.9099 0.9101 -0.02 -0.61 0.9155 英镑/美元 1.6044 1.6004 +0.25 -1.27 1.6251 美元/加元 1.0312 1.0304 +0.08 +3.94 0.9921 澳元/美元 0.9346 0.9393 -0.50 -10.07 1.0393 新西兰元/美 0.8287 0.8362 -0.90 +0.05 0.8283 元 澳元/日圆 92.260 93.270 -1.08 +2.36 90.130 新西兰元/日 81.810 83.030 -1.47 -41.90 140.820 圆 英镑/日圆 158.39 158.92 -0.33 +12.48 140.82 澳元/新西兰 1.1275 1.1217 +0.52 -10.09 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张荻)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。