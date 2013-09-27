版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 14:20 BJT

《新兴市场焦点》外资在韩国和台湾股市投资创六个季度最大，但前景黯淡

台湾去年全年出口下降2.3%后，今年前八个月出口比上年同期也仅增长2.5%。政府数据显示8月外销订单同比仅成长0.5%。

“尽管(韩国)继续受到与其他一些受困新兴市场不同的对待，但要使外资保持投资势头，就需要有强劲的获利增长，”Korea Investment & Securities的分析师Park So-yeon表示。

Korea Investment是韩国最大的券商之一。该公司最新的报告显示，截至8月，其已连续九个月下调追踪的200多家上市公司的获利预估。

更加凸显这一点的是，路透的计算显示，501家韩国企业6月当季的营业利润较上季增长12%，但除去前10大公司的利润则是下滑1%。

“我对于未来的台股市场维持相当中性的态度；我们预计市场不会有大起大落，”台北顾问机构财子学堂的副总经理林成荫表示。(完) (编译/审校 侯向明/高琦/隋芬/张荻/王翔琼)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐