《新兴市场焦点》外资在韩国和台湾股市投资创六个季度最大，但前景黯淡

台湾去年全年出口下降2.3%后，今年前八个月出口比上年同期也仅增长2.5%。政府数据显示8月外销订单同比仅成长0.5%。

“尽管(韩国)继续受到与其他一些受困新兴市场不同的对待，但要使外资保持投资势头，就需要有强劲的获利增长，”Korea Investment & Securities的分析师Park So-yeon表示。

Korea Investment是韩国最大的券商之一。该公司最新的报告显示，截至8月，其已连续九个月下调追踪的200多家上市公司的获利预估。

更加凸显这一点的是，路透的计算显示，501家韩国企业6月当季的营业利润较上季增长12%，但除去前10大公司的利润则是下滑1%。