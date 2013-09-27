《全球市场》亚洲股市持坚，但美国预算僵局束缚走势

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
意大利支持前总理贝鲁斯柯尼的中右翼政党再次威胁，如果贝鲁斯柯尼因为被判骗税罪名成立而被逐出议会，他们将退出联合政府。
欧元兑美元 报1.3480，脱离上周触及的七个月高位1.3569；美元兑日圆 报98.80，守住周四0.6%涨幅中的大部分。
日本核心通胀率升至五年高位的数据公布后，日圆没有反应。
油价走软，因美国和俄罗斯达成销毁叙利亚化学武器的协议后，中东军事冲突升级的忧虑缓解，而伊朗也与西方国家举行了30年来最高级别对话。
美国原油期货 跌0.3%至每桶102.71美元。(完) (编译 隋芬/白云/杜明霞/李爽; 审校 蔡美珍/王洋/石冠兰)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。