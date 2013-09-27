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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 12:33 BJT

《全球市场》亚洲股市持坚，但美国预算僵局束缚走势

意大利支持前总理贝鲁斯柯尼的中右翼政党再次威胁，如果贝鲁斯柯尼因为被判骗税罪名成立而被逐出议会，他们将退出联合政府。

欧元兑美元 报1.3480，脱离上周触及的七个月高位1.3569；美元兑日圆 报98.80，守住周四0.6%涨幅中的大部分。

日本核心通胀率升至五年高位的数据公布后，日圆没有反应。

油价走软，因美国和俄罗斯达成销毁叙利亚化学武器的协议后，中东军事冲突升级的忧虑缓解，而伊朗也与西方国家举行了30年来最高级别对话。

美国原油期货 跌0.3%至每桶102.71美元。(完) (编译 隋芬/白云/杜明霞/李爽; 审校 蔡美珍/王洋/石冠兰)

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