中国汇市：人民币早盘微幅上扬，交投清淡成交区间狭窄

* 人民币即期早盘微升，而中间价走弱

* 即期市场继续脱离中间价交易

* 成交清淡区间狭窄

* 继续围绕6.12元窄幅盘整

路透北京9月27日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微幅上扬，与中间价走弱相背。早盘成交清淡，交易区间亦非常狭窄，仅不足10个点子，继续在6.12元附近窄幅盘整。

值得关注的是，今日汇市成交继续脱离中间价走势，且最近一周以来，中间价与市场价价差继续缩窄，CNY与CNH的价差亦缩窄近两个月来的低位。

“本来交易就比较清淡，加上节日快到了，更没有什么交易动力。”上海一股份制行交易员指出。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.1208元，上日收报6.1214元。今日人民币兑美元中间价 为6.1495元，上日中间价为6.1477元。

一家国有银行交易员亦称，今日交易没什么特点，结购汇比较均衡，交易窄幅波动，估计下午会有一些客盘出现，但整体走势仍然维稳，应该继续在6.12元附近波动。

交易员并称，维稳行情仍将延续，到十八届三中全会才有可能出现方向性的指引。

不过，中国近期宏观数据继续企稳亦一定程度支撑人民币升值。受工业生产和销售增长加快，以及基数效应影响，中国8月工业企业利润同比增速逾20%，工业生产增速亦创下年内各月最高，这进一步验证经济正处在企稳回升通道。

全球汇市，美元在周五亚洲市场盘初守住隔夜市场录得的涨幅，但本周料将收平，因美国历史性债务违约的威胁迫近，且美国联邦储备理事会(美联储)何时缩减经济刺激规模的前景不明。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1990/40，上日尾盘为6.1960。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1183/08元，上一交易日尾盘报6.1173元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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