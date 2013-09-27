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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 17:01 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商   主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*四川峨胜      5       3        12   10/10簿记建档  民生银行  AA-       10/11     10/12
水泥集团
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*山东金茂纺织  6       3        12   10/10簿记建档  浦发银行   AA       10/11     10/12
化工集团
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*上海电力      15      15       12   10/10簿记建档 光大银行    AAA      10/11     10/12
                                        兴业银行
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沁和能源集团   8        4       12   9/29簿记建档  建设银行     AA      9/30     10/8
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广东恒健      30       10       12   9/29簿记建档  中国银行     AAA     9/30     10/8 
投资控股
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TCL集团        60      17       12    推迟发行     国开行       AA       --       --
                                        进出口行  
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*天津市政投资 8         8      3   10/10簿记建档   中国银行     AA     10/14     10/15 
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陕西交通      50        30      3   9/29簿记建档    建设银行     AA      9/30     10/8
建设集团                                            中信银行
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海亮集团     10       10       3   10/9簿记建档    工商银行     AA     10/10     10/11          
                       
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申华控股      4        4       3   10/9簿记建档    光大银行     AA-    10/11     10/12
                            
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重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行      光大银行     AA-       --      --
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云南投资控股   5         5      5     推迟发行      中信银行     AA+       --      --
集团
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湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行      广发银行     AA        --      --
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滨化股份      15         3      5     推迟发行      招商银行     AA        --      --
 
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贵航股份       6         4      3     推迟发行      招商银行     AA        --      --
                                          民生银行
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重庆两江新区  50        25      5     推迟发行      国开行       AAA       --      --
开发投资集团                                        工商银行
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沁和能源集团  18         6      5   择机重新发行    建设银行     AA        --      --
                                                    广发银行
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重庆能源      20        20      5    取消发行       光大银行     AA+       --      --
投资集团 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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四川达州市 1.21    1.21       3      10/8簿记建档 工商银行    AAA      10/9      10/10
中小企业            (中债信用增进提供全额不可撤销连带责任保证担保)
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注: 代表新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 康熙泽)

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