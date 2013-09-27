日本评等：若无法缩减预算赤字，日本恐遭降评--标准普尔

路透东京9月27日 - 标准普尔周五表示，日本若无法缩减预算赤字，可能会面临债信评等遭下调。一位标普高层指出，然而，即使日本首相安倍晋三的政策进展顺利，日本也无法在2020财年前达到基础财政平衡的目标。

标准普尔亚洲主权评等主管小川隆平向记者表示，标准普尔仍对日本福利改革规模以及能够减支的幅度感到质疑。

安倍晋三预定在10月1日宣布日本消费税将在4月由5%上调至8%，以支应福利支出。