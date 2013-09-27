日本评等：若无法缩减预算赤字，日本恐遭降评--标准普尔

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
路透东京9月27日 - 标准普尔周五表示，日本若无法缩减预算赤字，可能会面临债信评等遭下调。一位标普高层指出，然而，即使日本首相安倍晋三的政策进展顺利，日本也无法在2020财年前达到基础财政平衡的目标。
标准普尔亚洲主权评等主管小川隆平向记者表示，标准普尔仍对日本福利改革规模以及能够减支的幅度感到质疑。
安倍晋三预定在10月1日宣布日本消费税将在4月由5%上调至8%，以支应福利支出。
标准普尔给予日本AA-评级，较最高评级AAA低了三个级距。评级展望为负面，意味有可能下调。(完) (编译 王冠中; 审校 石冠兰)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)