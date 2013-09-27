版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 13:21 BJT

路透调查：澳洲央行10月1日料维持指标利率于2.50%不变

路透悉尼9月27日 - 路透调查显示，

* 受访的23名分析师均预期澳洲央行10月1日会议将维持隔夜拆款利率在2.50%不变

* 些微多数分析师预期澳洲央行在年底前将宽松政策，以抵减汇率强劲的影响并刺激经济。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐