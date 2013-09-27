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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 13:39 BJT

英国经济：央行总裁卡尼认为目前没有进一步量化宽松的理由--报载

路透伦敦9月27日 - 一份报纸援引英国央行总裁卡尼的话称，鉴于英国经济出现复苏迹象，他认为央行无需买入更多债券。

卡尼对Yorkshire Post称，假如经济复苏脚步蹒跚，英央行将考虑推出更多经济刺激措施。

他称，“但我个人看来，鉴于经济复苏之势增强且扩大，我认为没有进一步量化宽松的理由，我不支持这一作法。”他称。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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