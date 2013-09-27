英国经济：央行总裁卡尼认为目前没有进一步量化宽松的理由--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月28日
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
路透伦敦9月27日 - 一份报纸援引英国央行总裁卡尼的话称，鉴于英国经济出现复苏迹象，他认为央行无需买入更多债券。
卡尼对Yorkshire Post称，假如经济复苏脚步蹒跚，英央行将考虑推出更多经济刺激措施。
他称，“但我个人看来，鉴于经济复苏之势增强且扩大，我认为没有进一步量化宽松的理由，我不支持这一作法。”他称。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
--近日有消息称，有线宽频大股东九仓正与永升亚洲商讨，由永升注资有线以支持其持续经营，有线宽频冀能获注资逾10亿港元，并传出永升要求九仓提交削减成本方案。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)