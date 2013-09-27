香港股市：早盘走势挣扎，华能国际下跌

港报社评：医保受挫，“特朗普牛市”幻灭？--经济日报3月28日
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
路透香港9月27日 - 中国股市周五早盘温和反弹，此前数据显示8月中国工业企业获利增幅是7月的两倍多，缓和了香港股市的疲势，煤炭和铝业类股领涨。
恒生指数 早盘上涨0.1%，报23,146.6点，恒生国企指数 跌0.7%。两大指数本周均料将创下四周来首次周线下跌，分别下挫1.5%和2.8%。
在下周季末及假期到来前，中港股市均成交低迷。中国股市将于10月1-7日因国庆节假期休市，香港股市周二休市。
中国铝业 A股创下10%的涨停板，引发空头回补，带动其H股劲升3.9%。
煤炭价格可能稳定的前景打压华能国际 ，其H股和A股分别下跌3.2%和1.3%。(完)
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债滙纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。