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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 13:26 BJT

香港股市：早盘走势挣扎，华能国际下跌

路透香港9月27日 - 中国股市周五早盘温和反弹，此前数据显示8月中国工业企业获利增幅是7月的两倍多，缓和了香港股市的疲势，煤炭和铝业类股领涨。

恒生指数 早盘上涨0.1%，报23,146.6点，恒生国企指数 跌0.7%。两大指数本周均料将创下四周来首次周线下跌，分别下挫1.5%和2.8%。

在下周季末及假期到来前，中港股市均成交低迷。中国股市将于10月1-7日因国庆节假期休市，香港股市周二休市。

中国铝业 A股创下10%的涨停板，引发空头回补，带动其H股劲升3.9%。

煤炭价格可能稳定的前景打压华能国际 ，其H股和A股分别下跌3.2%和1.3%。(完)

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